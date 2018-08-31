ليبرمان: التدخل الإسرائيلي أبطأ الانتشار الإيراني بعيد المدى في سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إن إيران تبطئ من انتشارها بعيد المدى في سوريا، بسبب تدخل الجيش الإسرائيلي، والأزمة الاقتصادية التي تحيق بطهران بعد تجديد فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وذكر ليبرمان، في مقابلة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، أكثر الصحف الإسرائيلية انتشارًا، أن “الإيرانيين قلصوا نطاق نشاطهم في سوريا”.

وأضاف أنه ليس “هناك نشاط في هذه المرحلة” في جهود إيران، لبناء مصانع لإنتاج الصواريخ على أراضي سوريا.

وقال ليبرمان: “لم يشيدوا ميناء في سوريا، وليس لهم مطار هناك، لكنهم لم يتخلوا عن الفكرة. إذ يواصلون التفاوض مع حكومة الأسد على إقامة مواقع عسكرية في سوريا“، وفق رويترز.

وتابع قائلًا: “السبب الرئيسي وراء هذا التوقف هو عملنا الشاق اليومي في سوريا”.