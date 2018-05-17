العاهل الأردني يشارك في قمة إسطنبول الاستثنائية بشأن القدس 

يترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستُعقد في مدينة إسطنبول التركية يوم غدٍ الجمعة، بشأن التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا الثلاثاء الماضي، إلى عقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، ردًا على استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستُشهد فيها 62 فلسطينيًا، وجُرح 3188 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الإثنين، إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ “النكبة” الفلسطينية.