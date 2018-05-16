الجامعة العربية تناقش التصدي لقرار أمريكا بشأن القدس

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إن اجتماع المندوبين الدائمين ناقش مشروع قرار يدعم الصمود الفلسطيني ويرفض القرار الأمريكي بشأن القدس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع السفير السعودي لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، أسامة نقلي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، دياب اللوح، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين.

وأضاف زكي أن الاجتماع ناقش مشروع قرار سيعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ، غدًا الخميس، يتضمن الموقف العربي من القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ولم يعطِ زكي أي تفاصيل حول مشروع القرار، إلا أنه قال إنه سيمثل أقصى المواقف السياسية التي يمكن أن يتخذها مجلس الجامعة العربية في دعمه للصمود الفلسطيني ورفضه للقرار الأمريكي.

وأشار إلى أن القرار سيعكس موقفًا عربيًا قويًا عبّرت عنه القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية (15 نيسان/أبريل الماضي).

كما تضمن الاجتماع تكليفًا من مجلس الجامعة العربية للأمانة العامة بإعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

بدوره، قال سفير السعودية: إن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين ناقش موضوعين، الأول افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، والثاني التصعيد الأخير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحول ملامح مشروع القرار، أضاف: “لقد أكد المشروع على كافة القرارات التي صدرت من المجالس الوزارية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن تكون هناك إضافات من وزراء الخارجية العرب عليه”.

من جانبه، قال سفير فلسطين: إننا نواجه تحديات كبيرة عقب تنفيذ واشنطن لقرارها “المشين” بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وعقب المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وانطلق، الأربعاء، الاجتماع العاجل للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية، بمقرها بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث التداعيات الأخيرة الخاصة بنقل السفارة الأمريكية بإسرائيل لمدينة القدس، ومناقشة كافة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية، الذي تم الإثنين، إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة”.