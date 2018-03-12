عباس يلتقي الملك عبد الله الثاني في عمان ويبحث معه تطورات الأوضاع في القدس

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، في العاصمة الاردنية، عمّان “مجمل التطورات في مدينة القدس، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن عباس والملك عبد الله الثاني بحثا أيضًا “العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات”.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار “استمرار التنسيق بين الجانبين لحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها في الرابع عشر من مايو/أيار المقبل”.

وكان عباس قد وصل عمان ظهر اليوم على رأس وفد من القيادة الفلسطينية، في زيارة تستمر يومين.

وهذه الزيارة الثانية للرئيس الفلسطيني إلى الأردن خلال العام الجاري، حيث زار عمّان في 28 يناير / كانون الأول، بدعوة من الملك عبد الله.