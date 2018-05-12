بعد تعثره في الانتخابات.. الحريري يجري تعديلات واسعة في تيار المستقبل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، إجراء تعديلات واسعة على حزبه؛ عقب “تعثره” في تحقيق نتائج مهمة بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لـ”تيار المستقبل”، اليوم السبت، حيث قرّر الحريري “حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية”.

كما قرر “حل الهيئات التنظيمية القيادية (مكتب ومجلس المنسقية)، في كل من: منسقيات بيروت، والبقاع الغربي وراشيا، والبقاع الأوسط، والكورة، وزغرتا (الشمال)”.

ودعا الحريري، كل الهيئات في المنسقيات والقطاعات والمصالح لـ”استكمال تقاريرها التقييمية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقًا لقواعد العمل السياسي والتنظيمي في التيار”.

وكلّف رئيس التيار، هذه الهيئات بـ”متابعة الأعمال إلى حين الإعلان عن قرارات بديلة”.

وبالنسبة للدوائر المذكورة، فقد فشل “المستقبل” في إنجاح مرشحه “نقولا غصن” في الكورة، كما كان إقبال المناصرين على الاقتراع في زغرتا ضعيفًا.

ولم يستطع “المستقبل” الفوز بأكثر من مقعد في كل من دائرتي البقاع الغربي والأوسط، فيما كان يتوقع تحقيق الحصول على خمسة مقاعد.

وفي بيروت، حصد الحريري خمسة مقاعد فقط من أصل 11 في دائرة بيروت الثانية، بينما رسب مرشحه في بيروت الأولى.

وحقق “حزب الله” الشيعي المدعوم من إيران، وحلفاؤه، فوزًا في انتخابات الأحد، فيما احتفظ الحريري بكتلة من 21 نائبًا، فيما كانت في الدورة السابقة 34 نائبًا (من أصل 128 إجمالي عدد مقاعد المجلس).

وفازت حركة “أمل” الشيعية (حليفة حزب الله) بـ17 مقعدًا نيابيًا، بزيادة قدرها 4 مقاعد، مقارنة بالمجلس الماضي.