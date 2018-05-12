تزامنًا مع بدء الانتخابات في العراق.. مقتل 6 من عناصر الأمن جنوب كركوك

قُتل 6 عناصر من قوات الأمن العراقي، والحشد العشائري، بهجوم لتنظيم داعش جنوب محافظة كركوك، بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر مصدر أمني أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا صباح اليوم نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية، والحشد العشائري، في ناحية الرشاد جنوب كركوك، ما أدى إلى مقتل 4 من منتسبي الشرطة الاتحادية، وعنصرين من الحشد العشائري، وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في الناحية، ونقلت الضحايا إلى المستشفيات.

وتزامن ذلك مع بدء الانتخابات التشريعية في البلاد التي انطلقت صباح اليوم، وسط أجواء أمنية مرتبكة، وانتشار واسع للقوات العراقية في المحافظة.

ووجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي لاحقًا برفع الحظر الذي فُرض على سير المركبات والدراجات النارية منذ منتصف الليل.

ويوم أمس، تعرّض أحد المراكز الانتخابية في كركوك إلى هجوم بعبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب منه، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

واستنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لحماية مراكز الاقتراع المقرر أن تغلق أبوابها عند الساعة 18.00 (15.00 ت غ).

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن بعثة الولايات المتحدة تلقّت معلومات عن هجمات إرهابية محتملة ضد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العراق، وتحديدًا في منطقة الغزالية، ذات الغالبية السُّنية غرب العاصمة بغداد.

وأضافت السفارة في بيان لها أمس، أنّه تم “تقليص تنقل أفرادها مؤقتًا إلى هذه المناطق”، مخاطبةً رعايا بلادها بالقول:”إن الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها، هي: كن على علم بما حولك، وعزّز أمنك الشخصي”.

من جانبها، طمأنت وزارة الداخلية العراقية السكان، مؤكدةً اتخاذها التدابير اللازمة لتأمين الحماية لهم، وللعملية الانتخابية.