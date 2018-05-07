تيار المستقبل يخسر 12 مقعدًا في البرلمان.. والحريري الأقوى لتشكيل الحكومة اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن تيار المستقبل حصل على 21 من مقاعد البرلمان، في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الاحد، مقارنة مع 33 مقعدًا حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي “أمدّ يدي لكل لبناني لتثبيت الاستقرار السياسي وتحسين المعيشة لكل اللبنانيين”.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إلى نتائج الانتخابات اللبنانية بإيجابية شديدة.

وعلى الرغم من الخسائر فإن الحريري مازال السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، ما يجعله المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأجرى لبنان أمس الأحد أول انتخابات برلمانية منذ عام 2009.

ويتعرض لبنان لضغوط لكي يثبت للمانحين الدوليين والمستثمرين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 11 مليار دولار لبيروت الشهر الماضي، بأن البلاد لديها خطة موثوق بها لإصلاح اقتصادها. وينظر إلى إجراء الانتخابات على أنه جزء أساسي من ذلك.