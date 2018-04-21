راغب علامة يغني في عيد ميلاد سعد الحريري (فيديو وصور)

نشر المطرب اللبناني راغب علامة، السبت، صورًا عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، تجمعه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ على خلفية إحيائه حفل العشاء السنوي لـ”دار العجزة الإسلامية” المُقام في بيروت.

كما نشر علامة فيديو وهو يغني أغنية “Happy birth day”؛ احتفالًا بعيد ميلاد صديقه سعد الحريري الذي بلغ من العمر 47 عامًا، في حين وقف الحريري يشاهد علامة وهو يغني وقد بدت عليه علامات السعادة.

وأشاد راغب علامة عبر حسابه بـ”بخفة دم رئيس الوزراء اللبناني التي وصفها بالمعهودة، وعلق أيضًا على الفيديوهات التي نشرها من الحفل، قائلًا: “لا تستسلم أبدًا، ابق قويًا، واصل القتال، يمكنك التغلب عليه”.

والملفت هو العلاقة الطيبة بين الفنان راغب علامة ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، رغم اعتياد الأول مهاجمة الحكومة اللبنانية وانتقاد أداء المسؤولين في بلاده.

وكان آخر هجوم لراغب علامة على المسؤولين اللبنانيين، بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وكان عبارة عن رسم كرتوني لمسؤول لبناني مكتوب عليه، “أقسم بالله العظيم أن أستمر في سرقة هذا الشعب الغشيم، وأن أبقيه بلا حقوق وبلا بنزين، بلا قانون وبلا طحين، وأكيد بلا كهرباء قاعدين، وعن الشغل عاطلين”.

وعلق راغب على الصورة بـ: “هذا هو قسم اليمين الحقيقي عند المسؤولين اللبنانيين، كما تكونوا يولّى عليكم”.