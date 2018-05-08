تقرير أمريكي: حزب الله لم ينتصر في الانتخابات التشريعية اللبنانية

اعتبر مركز أبحاث أمريكي، أن حزب الله لم ينتصر في الانتخابات التشريعية اللبنانية التي جرت أول أمس الأحد، حيث أظهرت المشاركة الضعيفة في بيروت معارضة عدد كبير من اللبنانيين لسياسة رئيس الوزراء سعد الحريري في التقارب مع حزب الله.

وأشار معهد سياسات الشرق الأوسط في تقرير نشره مساء أمس الاثنين، إلى أن حزب الله وحليفته الشيعية “حركة أمل” فازا بـ26 مقعدًا في البرلمان اللبناني من أصل 27 مقعدًا مخصصًا للمسلمين الشيعة، في حين حقق حزب القوات اللبنانية المسيحي تقدمًا أيضًا، ما يضعه في موقع القيادة مع التيار الوطني الحر الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال التقرير الذي أعدته الكاتبة اللبنانية المعروفة، رندة سليم، التي ترأس قسم الحوار في المعهد: “تحدث الكثيرون عن فوز حزب الله وحلفائه بعد ظهور النتائج غير الرسمية للانتخابات… وفي الحقيقة هذه القراءة للنتائج كانت بسيطة وساذجة”.

وأضافت أن “النتائج غير الرسمية للانتخابات تظهر في الواقع المعارضة القوية في أوساط مختلف فئات المجتمع اللبناني لسياسات حزب الله في لبنان وسوريا… والحقيقة أن المشاركة الضعيفة للناخبين في بيروت في تلك الانتخابات يمكن قراءتها على أنها تصويت ضد سياسة الحريري في التقارب مع حزب الله”.

وأضافت الكاتبة سليم، أن الظهور القوي للقوات اللبنانية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في الانتخابات يشير أيضًا إلى معارضة قوية لحزب الله.

وختمت قائلة: “من جهة أخرى أثبت التحالف بين حزب الله وحركة أمل في الانتخابات، أن اللبنانيين الشيعة لا يزالون يؤيدون سياسات حزب الله على الرغم من تدخله العسكري في سوريا، وسقوط عدد كبير من الشباب الشيعي ضحية لهذا التدخل”.