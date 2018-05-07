توتر أمني في بيروت بعد احتفالات طائفية لأتباع “حزب الله” بفوزهم في الانتخابات النيابية (صور وفيديو)

توتر أمني في بيروت بعد احتفالات طائفية لأتباع “حزب الله” بفوزهم في الانتخابات النيابية (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

سادت العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الساعات الأخيرة، توترات أمنية، على خلفية قيام عناصر من أنصار تنظيم “حزب الله” اللبناني، بالتدفق وسط العاصمة بيروت للتظاهر احتفالًا بما حققه الحزب في الانتخابات النيابية.

وشهدت تلك التظاهرات هتافات حملت شعارات عنصرية، كما توجه أتباع الحزب إلى قبر رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والد رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، وزرعوا علم الحزب على تمثال الراحل.

وخلال تجمعاتهم التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت هتف أنصار “حزب الله” قائلين: “شيعة..شيعة”، إضافة إلى “توت توت توت حريري عم بيموت” في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “الجيش قام بتسيير دوريات وإقامة حواجز في مختلف شوارع بيروت، للحفاظ على الأمن”.

وأفادت الوكالة بأن “مسلحين على دراجات نارية أقدموا مساء اليوم على رفع أعلام حزبية على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار حيث اعتدوا على عدد من الآليات وأطلقوا النار من دون وقوع إصابات، وقد تدخل الجيش للعمل على تهدئة الوضع”.

ونقل الحساب الرسمي لتلفزيون “المستقبل” على “تويتر” عن رئيس البرلمان اللبناني السابق نبيه بري قوله إنه “يدين المظاهر المقيتة التي أساء فيها الموتورون لبيروت وكرامة أبنائها”.

وأبلغ مصدر عسكري القناة أن “الجيش اللبناني بدأ إجراءاته العملية في بيروت وقد أوقف بعض المخالفين وقال إن قيادة الجيش ستصدر بعد قليل بيانًا بهذا الشأن”.

فيما نقلت القناة عبر موقعها الإلكتروني تصريحات لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قوله: “إن قوى الأمن لديها تعليمات مشددة بقمع كل من يحاول الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أو كل من يستخدم العنف ويطلق شعارات مذهبية حتى لو استخدمت القوة معه وهي ستعمل على توقيف جميع المخالفين وقد اتخذت التدابير الأمنية بمختلف أحياء بيروت”.

ودعا تيار “المستقبل” أنصاره للامتناع عن تنظيم مسيرات مضادة، ردًّا على التظاهرات التي نظمها أتباع “حزب الله”.

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