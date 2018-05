توتر أمني في بيروت بعد احتفالات طائفية لأتباع “حزب الله” بفوزهم في الانتخابات النيابية (صور وفيديو)

سادت العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الساعات الأخيرة، توترات أمنية، على خلفية قيام عناصر من أنصار تنظيم “حزب الله” اللبناني، بالتدفق وسط العاصمة بيروت للتظاهر احتفالًا بما حققه الحزب في الانتخابات النيابية.

وشهدت تلك التظاهرات هتافات حملت شعارات عنصرية، كما توجه أتباع الحزب إلى قبر رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والد رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، وزرعوا علم الحزب على تمثال الراحل.

وخلال تجمعاتهم التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت هتف أنصار “حزب الله” قائلين: “شيعة..شيعة”، إضافة إلى “توت توت توت حريري عم بيموت” في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “الجيش قام بتسيير دوريات وإقامة حواجز في مختلف شوارع بيروت، للحفاظ على الأمن”.

وأفادت الوكالة بأن “مسلحين على دراجات نارية أقدموا مساء اليوم على رفع أعلام حزبية على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار حيث اعتدوا على عدد من الآليات وأطلقوا النار من دون وقوع إصابات، وقد تدخل الجيش للعمل على تهدئة الوضع”.

Hizbullah mercenaries fleeing like women after facing couple of guys in Beirut.

هروب جماعي لزعران حزب الله بعد دعس راسهم من كم شب في عايشه بكار بيروت. هاي الموكاومه ????#تزوير_حزب_الله #انتخابات_لبنان pic.twitter.com/YwbGtCHS7W

