توتر أمني في بيروت بعد احتفالات طائفية لأتباع “حزب الله” بفوزهم في الانتخابات النيابية (صور وفيديو)

سادت العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الساعات الأخيرة، توترات أمنية، على خلفية قيام عناصر من أنصار تنظيم “حزب الله” اللبناني، بالتدفق وسط العاصمة بيروت للتظاهر احتفالًا بما حققه الحزب في الانتخابات النيابية.

اصحاب القمصان السود الذين يدعون المقاومة، هل هم فرحين لأنهم حرروا القدس يجولون ويصولون في شوارع بيروت، عار عليكم أن تكونوا بشر pic.twitter.com/kLJ9McbBVk — Ahmad Kebbe (@a_kebbe) May 7, 2018

وشهدت تلك التظاهرات هتافات حملت شعارات عنصرية، كما توجه أتباع الحزب إلى قبر رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والد رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، وزرعوا علم الحزب على تمثال الراحل.

وخلال تجمعاتهم التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت هتف أنصار “حزب الله” قائلين: “شيعة..شيعة”، إضافة إلى “توت توت توت حريري عم بيموت” في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

شاهد… شبيحة حزب الله دخلوا مناطق السنة في بيروت ويهتفون “شيعة شيعة” pic.twitter.com/THNBpXiRCH — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) May 7, 2018

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “الجيش قام بتسيير دوريات وإقامة حواجز في مختلف شوارع بيروت، للحفاظ على الأمن”.

وأفادت الوكالة بأن “مسلحين على دراجات نارية أقدموا مساء اليوم على رفع أعلام حزبية على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار حيث اعتدوا على عدد من الآليات وأطلقوا النار من دون وقوع إصابات، وقد تدخل الجيش للعمل على تهدئة الوضع”.

Hizbullah mercenaries fleeing like women after facing couple of guys in Beirut.

هروب جماعي لزعران حزب الله بعد دعس راسهم من كم شب في عايشه بكار بيروت. هاي الموكاومه ????#تزوير_حزب_الله #انتخابات_لبنان pic.twitter.com/YwbGtCHS7W — The Umayyads (@revolution1688) May 7, 2018

ونقل الحساب الرسمي لتلفزيون “المستقبل” على “تويتر” عن رئيس البرلمان اللبناني السابق نبيه بري قوله إنه “يدين المظاهر المقيتة التي أساء فيها الموتورون لبيروت وكرامة أبنائها”.

الرئيس بري يدين "المظاهر المقيتة التي اساء فيها الموتورين لبيروت وكرامة ابنائها" — Future TV :: News (@futuretvnews) May 7, 2018

وأبلغ مصدر عسكري القناة أن “الجيش اللبناني بدأ إجراءاته العملية في بيروت وقد أوقف بعض المخالفين وقال إن قيادة الجيش ستصدر بعد قليل بيانًا بهذا الشأن”.

مصدر عسكري ابلغ تلفزيون المستقبل ان الجيش اللبناني بدأ اجراءاته العملية في بيروت وقد اوقف بعض المخالفين وقال ان قيادة الجيش ستصدر بعد قليل بيان بهذا الشان — Future TV :: News (@futuretvnews) May 7, 2018

فيما نقلت القناة عبر موقعها الإلكتروني تصريحات لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قوله: “إن قوى الأمن لديها تعليمات مشددة بقمع كل من يحاول الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أو كل من يستخدم العنف ويطلق شعارات مذهبية حتى لو استخدمت القوة معه وهي ستعمل على توقيف جميع المخالفين وقد اتخذت التدابير الأمنية بمختلف أحياء بيروت”.

بعد 10 سنين 7 ايار الجزء الثاني !

على الموعد في 7 ايار 2028 ان شاء الله #بيروت pic.twitter.com/7Xj35cd9Dp — Mohammad Khoder (@moekhoder) May 7, 2018

ودعا تيار “المستقبل” أنصاره للامتناع عن تنظيم مسيرات مضادة، ردًّا على التظاهرات التي نظمها أتباع “حزب الله”.