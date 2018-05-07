الثانية في أسبوع.. تحطم مروحية عسكرية روسية شرق سوريا ومقتل طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، تحطم مروحية عسكرية روسية شرق سوريا ومقتل طياريها، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “مروحية عسكرية من طراز (كا-52)، تابعة للقوات الروسية تحطمت شرق الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل طياريها (اثنين)”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف البيان، أن “التحقيقات الأولية تُشير إلى أن الحادث ناجم عن خلل فني على الأرجح”.

وأشار، إلى أن فريق إنقاذ “تمكن من العثور على جثماني الطيارَين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية” وفق المصدر ذاته.

ولم تحدد الوزارة الجهة التي يتبعها فريق الإنقاذ أو اسم القاعدة التي انطلقت منها المروحية.

يشار إلى أن المروحية “كا -52” تعرف باسم (التمساح).