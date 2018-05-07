الأمم المتحدة تعلق على نتائج الانتخابات النيابية في لبنان

المصدر: أ ف ب

دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، السياسيين اللبنانيين إلى “التصرف بمسؤولية لحماية استقرار” بلدهم، بعد الانتخابات التي شهدت تحقيق حلفاء حزب الله اللبناني المدعوم من إيران مكاسب واسعة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، “نأمل في أن تواصل جميع الأطراف السياسية التصرف بمسؤولية في الأيام التي تلي الانتخابات؛ لحماية استقرار لبنان، بما في ذلك التشكيل السريع للحكومة”.

وأصبح من الواضح أن “حزب الله” سيعزز مكانته على الساحة السياسية اللبنانية، بعد النكسة التي مني بها “تيار المستقبل”، التابع لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وتصنف واشنطن “حزب الله” الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح ويقاتل إسرائيل، على قائمة المنظمات الإرهابية.

كما تتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 5 من عناصر الحزب باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.