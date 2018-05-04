عون: نسعى لحل أزمة نازحي سوريا بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن بلاده تحاول إيجاد حل لمشكلة النازحين السوريين بـ”معزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وجاء ذلك خلال استقباله وفدًا برلمانيًا أوروبيًا وبعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية، التي ستراقب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر مايو/أيار الجاري.

واعتبر عون، أن أزمة اللاجئين مسألة وجودية تتعلق بأمن بلاده واستقراره وسيادته، واستدرك قائلًا: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يساعدنا في إعادة النازحين السوريين ومراقبة هذه العودة”.

وفي يوم 26 من شهر أبريل/نيسان الماضي، اعترض لبنان على بيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي صدر بعد مؤتمر بروكسل للنازحين.

وتركّزت نقطة الاعتراض على “العودة الطوعية للنازحين”، والذي اعتبره لبنان “توطينًا مبطنًا”.