الفنانة مايا دياب تزعم وجود تزوير في الانتخابات النيابية بلبنان (فيديو)

كان عبالي بلّش هنّي اليوم كل الرابحين ورفقاتي اللي ربحوا بانتخابات مبارح..بس للاسف وعينا على هالفيديو الحلو،اللي كلّو شهامة ووطاوة وغش وفجع ..عم بيغيرو النتايج بسسسس بحماية امنية..والله ما كنت عارفة هلقد في امن اليوم بالوقت اللي مبارح قتّلوا بعض قدام الامن اللي كان واقف وغايب..#انتخانات_خيانية #٢٠١٨

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on May 7, 2018 at 5:29am PDT