الفنانة مايا دياب تزعم وجود تزوير في الانتخابات النيابية بلبنان (فيديو)

زعمت الفنانة اللبنانية مايا دياب وجود عمليات تزوير خلال الانتخابات النيابية التي جرت في بلادها مؤخرًا.

ونشرت، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، قالت إنّه لمجموعة من الأشخاص يقومون بتغيير نتيجة التصويت بحماية من رجال الأمن.

وأعربت دياب في تعليقها على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”، عن أسفها لما أسمته “التزوير الذي وقع في نتائج الانتخابات بمباركة من الأمن”.

وكتبت الفنانة معلقة: “كان عبالي بلّش هنّي اليوم كل الرابحين ورفقاتي اللي ربحوا بانتخابات مبارح، بس للأسف وعينا على هالفيديو الحلو، اللي كلّو شهامة ووطاوة وغش وفجع.. عم بيغيرو النتايج بسسسس بحماية امنية.. والله ما كنت عارفة هلقد في امن اليوم بالوقت اللي مبارح قتّلوا بعض قدام الامن اللي كان واقف وغايب.. انتخابات خيانية 2018”.

وأدلت نخبة كبيرة من نجمات لبنان، أمس الأحد، بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وعلى رأسهن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ونجوى كرم وإليسا.

أما الفنانة يارا، فقد تغيبت عن الانتخابات البرلمانية التي تجري لأول مرة في لبنان منذ نحو عقد، نظرًا لسفرها إلى ملعب لحضور الكلاسيكو الإسباني.