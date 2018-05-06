السجن 10 سنوات لعراقيين باعوا آثارًا مسروقة لقطري

قضت محكمة عراقية بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم عدد كبير من القطع الأثرية، التي باعوا جزءًا منها إلى مواطن قطري.

ووفقًا للمتحدث باسم القضاء العراقي عبدالستار بيرقدار، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين ضبطت بحوزتهم 306 قطع أثرية، فضلًا عن 10 أخرى مزيفة”.

وأضاف البيرقدار، أن المتهمين اعترفوا ببيعهم آثارًا مسروقة إلى شخص قطري الجنسية، مؤكدًا أن المتهمين كانوا يقومون بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين للمتاجرة بتلك الآثار.

ولفت إلى أن تلك الأحكام صدرت وفق المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.

ومع اجتياح تنظيم داعش لعدة مدن خلال السنوات الماضية، تعرضت الآثار العراقية إلى عمليات نهب وسرقة منظمة من قبل عناصر التنظيم، والجماعات المسلحة، فضلًا عن بعض الفصائل التي تنتمي إلى قوات الحشد الشعبي، فيما تلقي قوات الأمن بين الحين والآخر القبض على بعض تلك العصابات.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على مهربي آثار وبحوزتهم 75 قطعة معدة للتهريب في محافظة بابل، وسط البلاد.

ويسعى العراق عبر القنوات الدبلوماسية إلى استعادة الآثار المنهوبة الموجودة حاليًا بحوزة الدول الأخرى، حيث تسلم السفير العراقي في واشنطن فريد ياسين أخيرًا نحو 3800 قطعة أثرية، أعادها إليه مسؤولون في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بعد أن تم تهريبها من العراق بشكل غير قانوني.