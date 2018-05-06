مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد بحق 11 داعشيًا

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 11 مواطنًا شكلوا خلية داعشية للاعتداء على الأقباط وسرقة محلاتهم بأحياء القاهرة.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالإعدام شنقًا لأحد المتهمين، والمؤبد لـ10 آخرين؛ لإدانتهم في وقائع سطو مسلح على محلات تخص أقباط بمنطقة شبرا الخيمة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات باعتناق أفكار تنظيم داعش المتشدد، وإرهاب المواطنين باستخدام الأسلحة الآلية، وارتكاب جرائم سطو مسلح على عدد من محلات الذهب، والاعتداء على مواطنين ورجال أمن.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين سقطوا خلال محاولتهم تصريف كميات الذهب التي قاموا بسرقتها من أحد المحلات الذهب.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع، والتي كان آخرها السطو المسلح على أحد محلات الذهب بمنطقة شبرا الخيمة وقيامهم بإطلاق الرصاص وإصابة عدد من المواطنين.