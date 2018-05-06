الطيران الحربي العراقي يقصف مواقع لداعش في سوريا

استهدفت القوة الجوية العراقية موقعًا تابعًا لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأحد، إن “أبطال القوة الجوية العراقية وجهوا ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية”.

ولم يذكر البيان المقتضب نتائج القصف أو مقتل أحد قيادات تنظيم داعش، فيما أغفل ذكر التنسيق مع النظام السوري بشأن تلك الضربة.

وهذه هي الضربة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، حيث نفذ الطيران العراقي غارات “مميتة” ضد مواقع داعش في الـ19 من نيسان/ أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف ريان ديلون حينها: إن القوة الجوية العراقية شنت هذا الأسبوع ضربة جوية على مقر معروف لداعش في سوريا كان يستخدم لتهريب إرهابيي التنظيم، مؤكدًا أن القوات العراقية هي التي خططت ونفذت هذه العملية بدعم من التحالف الدولي.

وأوضح ديلون أن “هذه الضربة أثبتت استعداد العراق على القيام بما يتوجب فعله لتأمين مواطنيه، فضلًا عن دوره المهم كشريك للتحالف الدولي لدحر داعش”.