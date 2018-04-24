القضاء العراقي يعيد محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير بتهمة “الإرهاب”

المصدر: ا ف ب‎

قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، إعادة محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير، التي حكم عليها بالسجن 7 أشهر بتهمة “الدخول غير الشرعي”، ولكن هذه المرة بتهمة الإرهاب، وفق ما أكد مصدر قضائي.

وأقال المصدر لـ”فرانس برس” إن المحاكمة الجديدة ستكون في الثاني من أيار/ مايو المقبل.

ولفت إلى أنه و”بعد إعادة النظر في القضية، توصلت محكمة التمييز إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن دخولاً غير شرعي بسيط إلى الأراضي العراقية، لأنها عرفت أن زوجها سينضم إلى داعش، وتبعته رغم علمها بذلك”.

وتواجه بوغدير البالغة من العمر 27 عامًا، وفق القانون العراقي، عقوبة الإعدام لـ”انتمائها إلى تنظيم إرهابي، حتى لو لم تشارك في القتال”.

ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف، لكن يشتبه في أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم داعش.

وكان القضاء العراقي أمر في شباط/ فبراير الماضي، بترحيل بوغدير لانقضاء مدة السبعة أشهر التي حكمت بالسجن فيها.

وأوقفت بوغدير في مدينة الموصل الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد 3 منهم إلى فرنسا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي 17 نيسان/ أيريل الحالي، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمًا بالسجن المؤبد بحق الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم داعش، خلال محاكمة جرت في بغداد، حيث ادعت بأن زوجها خدعها.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الجاري، على أكثر من 280 من المتشددين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، حسبما ذكر مصدر قضائي.