السيطرة على حريق ضخم في المتحف المصري الكبير.. ووزارة الآثار تحقق (صور)

اندلع حريق في أحد المباني الإنشائية في المتحف المصري الكبير، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، وسط أنباء عن ارتفاع حجم الخسائر المادية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الآثار عن نجاح فرق الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، في السيطرة على الحريق الذي نشب في أكثر من 20 عمودًا حديديًا تخص سقالات صعود العاملين في المبنى.

وأوضحت الوزارة أنها “شكلت لجنة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق”، نافية في الوقت نفسه “صحة ما يتداول عن وصول الحريق إلى داخل مباني الآثار، التي يجرى تجهيزها للافتتاح الضخم لأكبر متحف آثار في البلاد”.

ودفعت فرق الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى المباني الداخلية.