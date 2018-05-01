رئيس الوزراء الياباني يلتقي عباس في رام الله

المصدر: ا ف ب‎

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار جولة يقوم بها الأخير في الشرق الأوسط.

واستقبل عباس ضيفه في مقره الرئاسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن يعقدا اجتماعًا ثنائيًا دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.

ويقوم آبي بجولة في الشرق الأوسط يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا الأربعاء، بحسب ما ذكرت الخارجية الإسرائيلية.

ووصل آبي إلى رام الله قادمًا من الأردن، حيث اجتمع بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كما تشمل جولته الإمارات.

وكان ممثلون عن الأردن وإسرائيل والفلسطينيين قد اجتمعوا أمس الأول برعاية اليابان على شاطئ البحر الميت في الجانب الأردني لبحث مشروع “ممر السلام والازدهار”.

ويهدف المشروع الذي أطلق عام 2007 إلى المساهمة في تحقيق السلام وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين، وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص إلى الأردن ومنه إلى العالم.

وقال وزير الخارجية الياباني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع: “نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة أخيرًا بدأت تؤتي ثمارها”.

وأكد أن المبادرة مهمة للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وغور الأردن.