بالفيديو.. عباس: ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية من فلسطين “غير صحيح” والإخوان حاولوا تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن “كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح”، مضيفًا أن القمة العربية التي عقدت مؤخرًا بمدينة الظهر السعودية كانت قمة القدس.

واستطرد أبومازن: “ذهبنا إلى القمة، جاء موعد حديث الملك سلمان، قال قبل أن أعطي الكلمة للرئيس عباس، أقول: إن هذه القمة اسمها قمة القدس، وسنتبرع للأوقاف ونحن سياسيًا مع الفلسطينيين، تفضل يا أبومازن احكي، ولم يبق لي شيء أحكيه، أخذنا كل ما نريد بما في ذلك المبادرة التي قدمناها في الأمم المتحدة، وضعت وسميت في النص كما هي”.

من جانب آخر، كشف عباس محاولة الإخوان في السابق تصفية القضية الفلسطينية، أثناء حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي عرض على الفلسطينيين قطعة من شبه جزيرة سيناء.