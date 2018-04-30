الإمارات واليابان تتعهدان بتعزيز تقاربهما الاقتصادي والسياسي

المصدر: ا ف ب

تعهّدت اليابان والإمارات بتعميق وتعزيز “شراكتهما الاستراتيجية” في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع، في ختام زيارة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الإثنين إلى أبوظبي.

وكان آبي قد وصل ليل الأحد إلى الإمارات، المحطة الأولى في جولة شرق أوسطية تقوده أيضًا إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبان في بيان مشترك في ختام الزيارة “التزامهما بالتعاون من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار، وصياغة رؤية مشتركة واستراتيجية تعاون مشترك”.

وشددا على رغبتهما في زيادة التبادل التجاري، والحوار السياسي، والتعاون الثقافي والتربوي، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام السلمي للطاقة النووية لمكافحة تغير المناخ.

كما وقعا على وثيقة لزيادة الاستثمارات في البلدين.

وتعتبر الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الشرق الأوسط، وهي تستقطب نحو ثلث تعاملات طوكيو التجارية في المنطقة.

كذلك فإن الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، وقد زوّدت طوكيو العام الماضي بنحو ربع حاجاتها النفطية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه آبي اليوم الإثنين إن الإمارات “تعطي أهمية خاصة لتعميق التعاون مع اليابان في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والصناعة”.

وأكد أن العلاقات الإماراتية اليابانية “ستشهد نقلات نوعية خلال السنوات المقبلة”، وأن زيارة آبي “لها أثر بالغ في تنمية هذه العلاقات وترقيتها”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد قال في منتدى الأعمال الإماراتي الياباني إنه “على مدار السنوات الخمس الماضية منذ آخر مرة زرت فيها أبوظبي، أحرزت علاقاتنا الثنائية تقدمًا كبيرًا إلى علاقة تسمّى علاقة استراتيجية”.

وتحدث في هذا المنتدى كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعات الشركات اليابانية، وسلطوا الضوء على المشاريع الجارية حاليًا في الإمارات، والمشاريع المستقبلية.

وأكد آبي “في هذه الزيارة بقوله: “ترافقنا 27 شركة تمثل اليابان مع وفد من كبار رجال الأعمال”.

وأثنى أيضًا على تجديد امتيازات شركات النفط اليابانية في أبو ظبي، موضحًا أنه “تم ترسيخ العلاقات الثنائية في مجال الطاقة”.

وفي شباط/فبراير أعلنت شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) أنها منحت “إنبكس” اليابانية حصة 10% في امتياز حقل نفطي في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون دولار.

والامتياز الجديد في حقل “زاكوم السفلي” مدته 40 عامًا، وقالت “أدنوك” إنها مدّدت حصص “إنبكس” في امتيازي حقلي “سطح” و”أم الدلخ” 25 عامًا.

وفي 2017 ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10,5 % إلى 28 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صادرات اليابان 7,2 مليار دولار بتراجع 10% عن العام السابق، بحسب أرقام نشرتها سفارة اليابان في أبوظبي.

ويشكل النفط ومشتقاته نحو 95 % من الصادرات الإماراتية إلى اليابان، أما نسبة الخمسة بالمئة المتبقية فغالبيتها من الألمنيوم.

في المقابل تشكّل السيارات 60 % من صادرات اليابان إلى الإمارات، بحسب أرقام السفارة، وتعمل في الإمارات 300 شركة يابانية تقريبًا.