حفتر يعتزم القيام بزيارة مرتقبة إلى فرنسا لإجراء مباحثات مع ماكرون

أكد مصدر عسكري ليبي لـ “إرم نيوز” أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، سيقوم بزيارة الى العاصمة الفرنسية باريس.

وسيجري حفتر في أثناء الزيارة، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، وعدد من المسؤولين الفرنسيين، تتناول الأوضاع في ليبيا، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في أيلول/ سبتمبر من العام المقبل.

ونفى المصدر إمكانية عقد لقاء بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أثناء وجوده في باريس، على غرار القمة التي احتضنها قصر “لاسيل سانت كلو” في شهر تموز/ يوليو الماضي، قائلاً:” السراج خالف كل ما اتفق عليه مع المشير برعاية الرئيس الفرنسي”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي زار طرابلس وبنغازي الشهر الجاري، والتقى السراج وحفتر، وحث على ضرورة احترام مساعي التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، والاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية العام المقبل.