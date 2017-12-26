السراج: أهالي “تاورغاء” سيعودون إلى مدينتهم في فبراير المقبل

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، اليوم الثلاثاء، أن “أهالي مدينة تاورغاء المهجرين سيعودون إلى مدينتهم أوائل شهر شباط/فبراير المقبل”.

وأضاف السراج في بيان، أنه “في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، تم بعون الله التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق”.

وتقدم السراج “بالشكر لكل من ساهم في تحقيق المصالحة بين الأخوة”، قائلًا: “كل التقدير والامتنان لاستجابة أهالي المدينتين الذين ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية متنازلين للوطن، ومتطلعين إلى المستقبل الزاهر”.

وكان أهالي تاورغاء هجروا منها بالكامل بالقوة، إبان سقوط نظام معمر القذافي العام 2011؛ لاتهام المدينة بموالاتها للنظام ووقوفها ضد الثوار.

ويبلغ عدد سكان المدينة قرابة 30 ألف نسمة، ويقيم هؤلاء النازحون في مخيمات بطرابلس ومدن ليبية أخرى.

ونظم سكان تاورغاء الذين يعيشون في مخيم بالعاصمة طرابلس، اعتصامًا استمر أيامًا أمام مقر المجلس الرئاسي، وقاموا باقتحامه يوم السبت الماضي، ما اضطر السراج للخروج والحديث معهم.‎