ليبيا.. اشتباكات مسلحة تؤدي إلى قطع طريق طرابلس- الزاوية

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الإثنين، على الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة الليبية طرابلس بمدينة الزاوية.

وقال شهود عيان لـ”إرم نيوز”: إن قوة من الحرس الرئاسي وميليشيا قوة الردع الخاصة التابعين لحكومة الوفاق، اشتبكوا مع ميليشيات شعبان هدية الملقب بأبي “عبيدة الزاوي”، التي أغلقت بدورها الطريق الساحلي بالقوة ابتداءً من كوبري 17، مما أدى إلى تعطل حركة السير.

واستخدمت في الاشتباكات التي دارت في منطقة صياد، الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورًا توضح إغلاق الطريق الساحلي.

ويتبع “الزاوي” تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة، وسبق أن اعتقل في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2014، وجرت مبادلته بـ5 دبلوماسيين مصريين كانوا يعملون في السفارة المصرية بطرابلس، اختطفهم معاونوه.