إسرائيل تعتقل محامي رائد صلاح وحقوقيين آخرين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، المحامي خالد زبارقة، الذي يترافع دفاعًا عن رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الشيخ رائد صلاح، المعتقل منذ الـ 15 من أغسطس/ آب الماضي.

وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، طلب أبو عرار، إن الشرطة اعتقلت زبارقة بعد مداهمة منزله في مدينة اللد فجر الاثنين.

ووصف أبو عرار الاعتقال بأنه “تصعيد خطير في الملاحقات السياسية، وظاهرة جديدة في اعتقال من يرافع عن معتقلينا السياسيين”، مطالبًا الشرطة بـ”إطلاق سراح المحامي خالد زبارقة فورًا”.

ولم يصدر أي تعقيب من الشرطة الإسرائيلية عن أسباب الاعتقال.

لكن النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة جمعة زبارقة، أشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددًا من الناشطين في “المؤسسات الحقوقية الداعمة للقدس والمسجد الأقصى“.

وقال إن “الحقوقي خالد زبارقة، محامي الشيخ رائد صلاح، ومدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، ومدير مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان فراس الصباغ، اعتقلوا بعد اقتحام منازلهم فجر اليوم”.

وأضاف أن “إسرائيل لا تتورع عن اعتقال الحقوقيين وملاحقتهم، وهي تريد بذلك ليس فقط إخفاء آثار جرائمها المستمرة المتمثلة بعمليات التهويد والتطهير العرقي التي ترتكبها في مدينة القدس ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بل تسعى -أيضًا- الى إسكات أي صوت مناوئ ورافض لهذه السياسات”.