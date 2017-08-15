“إسرائيل تعتقل الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على “الإرهاب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح، زعيم الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، من منزله في “أم الفحم”، إذ قامت قوات كبيرة من الشرطة معززة بالوحدات الخاصة بمداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اعتقاله واقتياده للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الداخلي “الشاباك”.

ويأتي اعتقال صلاح عقب موجة من التحريض ضده خلال أحداث الأقصى، والتي قادها وزراء بالحكومة الإسرائيلية الذين طالبوا باعتقاله إدارياً، وحتى فحص إمكانية إبعاده للخارج بزعم أنه يحرض بأن “الأقصى في خطر”.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، حاصرت وحدة خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية والأمن، الساعة الثالثة إلا ربعا فجراً، حي المحاجنة في مدينة أم الفحم، فيما قام العشرات من أفراد الشرطة باقتحام منزل الشيخ صلاح وتفتيشه وقاموا بمصادرة حاسوبين، إذ أبلغ أفراد الشرطة الشيخ صلاح بأنه قيد الاعتقال.

وأكدت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، أن عملية اعتقال صلاح والتحقيق معه تمت بمصادقة من المدعي العام، وبعد تبليغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت. بزعم أنه المحرض الرئيس في الحركة الإسلامية التي حظرتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2015، واعتبرتها خارجة على القانون.

ويأتي اعتقال الشيخ صلاح ضمن الملاحقة السياسية الإسرائيلية للقيادات والجماهير العربية، إذ تعرض الشيخ صلاح بضع مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في أيار/مايو 2016 لقضاء محكومية 9 أشهر، بعد أن أدين بالتحريض على العنف، وتم الإفراج عنه في كانون الثاني/يناير 2017.