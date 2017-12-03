الشرطة الإسرائيلية تحقق مع رئيس الائتلاف الحكومي في شبهات فساد

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان؛ للتحقيق معه في “شبهات فساد ومخالفات جنائية، ارتكبها عندما كان نائبًا لرئيس بلدية “ريشون لتسيون” بين عامي 2005 و2010″.

ويعتبر بيتان مقربًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية ،أن الشبهات ضد بيتان تدور حول علاقات بينه وبين رجال أعمال، والتي استغلها رئيس الائتلاف الحكومي “لتغطية ديونه إلى عصابات إجرامية، والسوق السوداء”.

وهذه الشبهات، والتي باتت تعرف باسم “الملف 1803” ضد بيتان، تدور في فترة ما قبل انتخابه رئيسًا للائتلاف الحكومي.

وفي القضية نفسها، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم 17 شخصًا، بينهم موظفون في بلدية “ريشون لتسيون”؛ للاشتباه بوجود صلة بينهم وبين مجموعات إجرامية في البلاد.

وأمس، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب وبتاح تكفا ضد “الفساد الحكومي”.