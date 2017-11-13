القضاء العراقي يحدد موعد المرافعة بشأن استفتاء كردستان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عن تحديد يوم العشرين من الشهرالجاري، موعدًا للنظر في الدعاوى المقامة ضد استفتاء إقليم كردستان.

وقال إياس الساموك، المتحدث باسم المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد: إنه “في العشرين من الشهر الجاري ،ستنظر المحكمة في الدعاوى الأربع المقامة من المدعين ضد المدعى عليهم من المسؤولين عن عملية الاستفتاء في إقليم كردستان”.

وأكد الساموك، أنه “تم تبليغ حكومة إقليم كردستان بهذا الموعد ؛لحضور المرافعة، وليتسنى للمحكمة البت بدستورية الاستفتاء من عدمه”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرًا مستعجلًا لوقف إجراءات الاستفتاء قبل إجرائه، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته.

وبعد إجراء الاستفتاء، تدهورت العلاقة بين الطرفين خاصة بعد دخول القوات الاتحادية محافظة كركوك، وانتزاعها من الأكراد، الذين أبدوا مرونة كبيرة لبدء الحوار مع بغداد ،التي أصرت على إلغاء الاستفتاء، لكن الإقليم وافق على التجميد دون الإلغاء.

ويتهم إقليم كردستان، القضاء العراقي، بـ”خضوعه لسلطة بغداد، وعدم تمتعه بالحيادية والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وغض الطرف عن الخروقات الدستورية الحاصلة في الكثير من مفاصل الدولة”.