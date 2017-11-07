القوات العراقية تقتل انتحاريين حاولا استهداف زوار شيعة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، قتل انتحاريَيْن اثنين حاولا استهداف زوار شيعة جنوب غربي العاصمة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي، قوله إن “انتحاريين اثنين يرتدي كلٌّ منهما حزامًا ناسفًا، حاولا استهداف زوار أربعينية الإمام الحسين في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، لكن القوات الأمنية تمكنت من قتلهما في الحال”.

وأضاف الربيعي أن “أحد الانتحاريين انفجر بعد قتله، دون وقوع أي خسائر”، مشيرًا إلى أن “القوات الأمنية تتخذ إجراءات مشددة، وتمنع حدوث أي خرق أمني يمكن أن يستهدف الزوار”.

ووصلت أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة إلى العراق برًا وجوًا، للمشاركة في أداء أربعينية الإمام الحسين التي تصادف الأسبوع المقبل.