إيران ترصد حركة الطيران الدولي فوق أجواء العراق

كشف قائد الدفاع الجوي الإيراني العميد شمخال جعفري، اليوم الإثنين، أن بلاده ترصد حركة الطيران الدولي في أجواء العراق خلال مراسم أربعينية الإمام الحسين لحماية الزوار الشيعة.

وأكد شمخال في تصريحات صحافية، أن منصات الصواريخ والرادارات تم نشرها على الحدود لرصد واتخاذ الإجراءات التكتيكية.

وقال جعفري إننا “نوفر غطاء دفاع جوي كامل خلال أيام الأربعين للزوار”، مضيفا “أنه تجري عملية رصد ومراقبة خاصة لجميع حركة الطيران الدولي في أجواء العراق بما فيها الطائرات المسيرة”.

وبين العميد جعفري “أن عبور أكثر من 1400 رحلة جوية لنقل الركاب عبر أجواء إيران يومياً، وتنظم يومياً 55 رحلة جوية من مطاري النجف وكربلاء لنقل الزوار، حيث يجري رصد ومراقبة جميع الرحلات من قبل أنظمة الرادارات الثابتة والتكتيكية”.

وأشار جعفري إلى “أن المنظومات الرادارية والصاروخية وأنظمة التنصت الإلكترونية الثابتة والتكتيكية منتشرة على حدود إيران لمراقبة الأجواء داخل وخارج البلاد واتخاذ الإجراءات التكتيكية اللازمة، إن تطلّب الأمر”.

وبين القائد العسكري الإيراني “أنه تجري عمليات الرصد والمراقبة الكاملة لرحلات المروحيات التي تقوم بمهام أمنية وإغاثية والطائرات المسيرة الإيرانية عند الحدود الإيرانية العراقية”.

وتصادف زيارة الأربعينية يوم الجمعة المقبل، وتعد واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، ووصل عدد الزوار الإيرانيين أكثر من مليوني شخص بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما يتوقع المسؤولون أن يصل عدد الإيرانيين إلى 3 ملايين هذا العام.