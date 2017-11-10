اختطاف 4 موظفين في شركة نفط بكركوك شمالي العراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين اختطفوا تحت تهديد السلاح 4 موظفين يعملون في شركة نفط الشمال، في محافظة كركوك شمال البلاد، مؤكدًا أن مصير المختطفين لايزال مجهولًا.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، أن “مسلحينَ مجهولينَ أوقفوا سيارة يستقلها 4 موظفين يعملون في شركة نفط الشمال قرب حقل جمبور النفطي جنوبي محافظة كركوك، واقتادوا الموظفين الأربعة إلى جهة مجهولة”.

وأضاف أن “قوات الجيش والشرطة فتحت تحقيقًا عاجلًا بالحادث، الذي يُعدّ الأول من نوعه يستهدف موظفين يعملون في منشآت نفطية في المحافظة”، مؤكدًا أن “مصير المختطفين لايزال مجهولًا”، دون أن يوضح تفاصيل عن هوياتهم.

واستعادت القوات العراقية في 8 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك من سيطرة “داعش”.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأتها في 16 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، من ضمنها كركوك، دون أن تبدي البيشمركة مقاومة.