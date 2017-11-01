المعارضة السورية تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر ترعاه روسيا

قال محمد علوش، المسؤول البارز في المعارضة السورية، اليوم الأربعاء: “إن المعارضة سترفض مؤتمرًا للجماعات السورية ،مقررًا في الـ18 من تشرين الثاني/ نوفمبر ،برعاية روسيا، ووصفه بأنه سيكون اجتماعًا “بين النظام والنظام”.

وأضاف علوش ،عضو الهيئة العليا للمفاوضات، أن “الهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة ،وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى ؛يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر”.

من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الأربعاء: إنه يعارض مؤتمرًا للجماعات السورية ترعاه روسيا ،ووصفه بأنه محاولة للالتفاف على محادثات السلام في “جنيف” ،التي ترعاها الأمم المتحدة ؛وتهدف إلى تحقيق انتقال سياسي في سوريا.

وأوضح أحمد رمضان، المتحدث باسم الائتلاف، أن “الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف، أو بدون رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف الائتلاف، ومقره تركيا ، أن “دعوة روسيا لعقد مؤتمر للسوريين في سوتشي ،محاولة للالتفاف على جنيف ،والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا ،وفق قرارات مجلس الأمن ،وتحت رعاية الأمم المتحدة”.