روسيا: الاتهامات الأمريكية لمساعدي ترامب السابقين ليست اتهامًا لنا

رد الكرملين، اليوم الثلاثاء، على الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى بول مانافورت، مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساعد آخر يدعى ريك غيتس، بقوله إنها لا تشير بإصبع الاتهام إلى روسيا في مزاعم عن التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ووجه المحققون الاتحاديون الذين يتحرون مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في العام 2016 اتهامًا لمانافورت، أمس الإثنين، بغسل الأموال، في حين تنفي روسيا أي تدخل من جانبها.

وتركز الاتهامات، التي يرجع بعضها إلى أكثر من 10 سنوات، على عمل مانافورت لصالح حكومة أوكرانيا السابقة وليس روسيا، رغم أنها جاءت في إطار تحقيقات بدأت قبل 5 أشهر في مزاعم عن جهود روسية لترجيح كفة ترامب في الانتخابات وتواطؤ محتمل لمساعدي ترامب.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو أشارت إلى غياب أي مزاعم ضد روسيا في عريضة الاتهام، مضيفًا أن موسكو كانت تقول دائمًا إنها لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية.

وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: “روسيا لم تظهر بأي شكل في الاتهامات التي وجهت. دول أخرى وأشخاص آخرون ظهروا”.

وأضاف أن التحقيق مسألة داخلية تتعلق بالولايات المتحدة ولم تشارك فيه روسيا، لكنها تتابعه باهتمام عن بُعد.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على واشنطن التحقيق بشأن أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن لافروف قال في إفادة صحفية: إن كييف “لديها معلومات” عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.