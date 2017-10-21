صحيفة إيرانية: حماس أبلغت طهران استعدادها لتحسين العلاقات مع النظام السوري

قالت صحيفة “شرق” الإيرانية، اليوم السبت، إن حركة حماس ستطلب من المسؤولين الإيرانيين إيصال رسالة إلى النظام السوري، بأنها على استعداد لإعادة ترتيب العلاقات، التي تدهورت بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا العام 2011.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية قولها، إن “زيارة وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، تأتي استكمالاً للمفاوضات التي جرت بين الحركة ومستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان في مطلع شهر آب / أغسطس الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت”.

وأوضحت المصادر، أن “عبد اللهيان ركز خلال مباحثاته مع صالح العاروري في بيروت على استعداد طهران لإعادة ترتيب العلاقات بين حركة حماس والنظام السوري”، مشيرة إلى أن “العاروري كشف عن أزمة مالية تتعرض لها حماس في قطاع غزة بسبب الحصار”.

وبينت أن “وفد الحركة يتكون من عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت رشق، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحركة إسامة حمدان، بالإضافة إلى قيادات أخرى منها: محمد نصر، وزاهر جبارين، وسامي أبو زهري، وخالد قدوم”.

وكان وفد حماس برئاسة صالح العاروري، وصل أمس الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة والعلاقات الثنائية والصراع مع إسرائيل.

واتفقت حماس وفتح مؤخرًا على إنهاء الإنقسام الذي دام عقداً من الزمن، وتسعيان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أطراف أخرى.

وكانت حماس وإيران على خلاف بشأن الثورة ضد بشار الأسد، ونتيجة لرفض حماس دعم الأسد في الانتفاضة، أفادت التقارير أن إيران أوقفت دعمها للحركة. إلا أن زعيم حماس إسماعيل هنية قدم في شهر أيلول الماضي، شكره لإيران على دعمها “غير المحدود” لكتائب القسام ومساهمتها في تطوير القدرات العسكرية لحماس، ما يدل على أن الخلافات بين الطرفين قد تقلصت.