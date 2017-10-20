لبحث اتفاق المصالحة.. وفد قيادي من حماس يزور إيران 

بدأ وفد قيادي من حركة حماس، الجمعة، زيارة إلى إيران تستمر عدة أيام، بحسب ما أعلنت الحركة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن وفدها يترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، وسيلتقي مسؤولين إيرانيين كبارًا.

وأوضحت الحركة أن الوفد “سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خصوصًا ملف المصالحة والعلاقات الثنائية وتطورات الصراع مع الاحتلال”.

وكان وفد قيادي من حماس زار إيران بداية آب/ أغسطس الماضي، وأعلنت الحركة “فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية” مع طهران، عقب توتر علاقاتها على إثر موقف حماس من الأزمة السورية.