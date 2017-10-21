اشتباكات محدودة بين حركتي فتح وحماس جنوب لبنان

اندلعت اشتباكات محدودة بين عناصر من حركتي فتح وحماس، مساء أمس، في مخيم “المية ومية” جنوب لبنان، فيما لم تسفر الاشتباكات عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر أمنية أن المواجهات بالأسلحة الرشاشة، كانت بسبب خلاف شخصي، واستمرت لنحو نصف ساعة، قبل أن تتوقف نتيجة تدخل القيادات الفلسطينية.

وقال مصدر لـ “إرم نيوز”: “كان هناك خلاف شخصي بين عنصر من فتح وآخر من حماس تطور لاشتباكات محدودة بعد الساعة العاشرة ليلاً، لكنها توقفت بعد تدخل بعض القيادات الفلسطينية ولم تسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار”.

وأضاف المصدر، أن الوضع عاد إلى طبيعته، صباح اليوم السبت، والمساعي جارية لحل الخلاف ومنع حدوث مواجهة جديدة.

ويعيش في مخيم “المية ومية”، الذي يقع على تلة مطلة على مدينة “صيدا” الساحلية عاصمة الجنوب اللبناني أكثر من 6000 لاجئ فلسطيني، فيما يتواجد فيه حوالي 10 فصائل فلسطينية مسلحة أهمها: فتح، وحماس، وأنصار الله، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتزامنت مواجهات البارحة مع انفراج كبير في العلاقات بين فتح وحماس نتيجة الوساطة المصرية.