حماس تقول إنها توصلت لاتفاق مع فتح

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، إن الحركة توصلت إلى اتفاق مع حركة فتح على تطبيق المصالحة السياسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول من حماس “إنه من المتوقع إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بالقاهرة، حيث بدأت محادثات الوحدة بين الحركتين يوم الثلاثاء”.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد اقتتال مع حركة فتح في العام 2007 لكن حماس وافقت الشهر الماضي على التنازل عن سلطاتها في غزة لحكومة الرئيس محمود عباس في اتفاق أبرم بوساطة مصر.

وقال هنية في بيان: “تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة”.

وساهمت مصر بالوساطة في بضع محاولات للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لاقتسام السلطة في غزة والضفة الغربية.

واتفقت حماس وفتح في عام 2014 على تشكيل حكومة مصالحة وطنية، لكن برغم هذا الاتفاق استمرت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في حكم قطاع غزة.