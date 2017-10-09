تقرير إسرائيلي: “حماس” تحضر مفاجأتين لعباس في حوار القاهرة

زعم موقع إخباري إسرائيلي مرتبط بمصادر استخباراتية ، يوم الاثنين، ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عرضت على السلطة الفلسطينية مؤخرًا فكرة تحولها إلى حزب باسم جديد هو “جبهة العدالة الفلسطينية” بهدف إنجاح مفاوضات المصالحة بينهما والسعي لتحقيق تسوية سلمية مع إسرائيل.

وكشف موقع “ديبكا” عن نية حماس لإعلان ما وصفه بـ “مفاجأتين” خلال محادثاتها مع السلطة الفلسطينية ،التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، قريبًا، تشمل تعهدها بعدم المشاركة بحكومة وحدة فلسطينية لعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لرفض التعامل مع تلك الحكومة.

وأشارت إلى أن المفاجأة الثانية تتمثل بتعهد حماس بعدم خوض الانتخابات الرئاسية أو النيابية القادمة ضد منظمة فتح ،والتي ستعلن عنها السلطة الفلسطينية.

وقال الموقع في تقرير بشأن محادثات الصلح بين السلطة الفلسطينية وحماس:”هناك معلومات بأن حماس عرضت تحولها إلى حزب جديد تحت اسم “جبهة العدالة الفلسطينية”، والتي ستشارك في التصويت في الانتخابات العامة مع ضمان فوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتنظيمه في تلك الانتخابات.”

وأضاف:”من خلال هذه الإستراتيجيات الجديدة تضع حماس نفسها على الطريق لتحقيق هدفين أساسين هما وضع مسؤولية ميزانية قطاع غزة بيد السلطة الفلسطينية ،وفي نفس الوقت تحافظ على استقلالية عمليات جناحها العسكري وترسانته من الأسلحة.”

وزعم الموقع أن الخطوات التي ستعلنها حماس “هي مجرد حيلة تهدف فقط إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى سلام عادل بين الفلسطينيين وإسرائيل.”