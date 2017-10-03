فور عودته من الدوحة .. ظريف: إيران لا تدعم الخلافات بين قطر ودول الخليج

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، أن تكون طهران تدعم توسيع رقعة الخلافات بين قطر والدول الخليجية والعربية التي قاطعتها في حزيران/يوينو الماضي، مضيفاً أن “إيران لا تسعى أبداً لبث الخلافات بين دول المنطقة”.

وقال ظريف للصحفيين عقب وصوله إلى مطار طهران قادماً من الدوحة التي زارها يوم الثلاثاء بعد زيارة سريعة قام بها إلى سلطنة عمان أمس الاثنين: إن بلاده “لا تسعى لإيجاد الخلافات بين دول المنطقة وأن سياستها دائما الدعوة للهدوء والحوار لتسوية المشاكل”، وفقا لــوسائل اعلام إيرانية.

وحث ظريف الدول الخليجية على ضرورة بدء حوار سريع مع قطر من أجل إنهاء الخلافات والوصول إلى توافقات مرضية للجميع، مشيراً إلى أن “الوقت لا يزال أمام الدول المقاطعة لقطر للحوار”.

وكشف وزير الخارجية الإيراني عن أن زيارته إلى مسقط والدوحة تركزت على أوضاع المنطقة وبحث الأزمة السورية والعراقية، مضيفاً أنه “عقد جلسة خاصة مع السلطان قابوس بن سعيد وأخرى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمت مناقشة القضايا الإقليمية والتأكيد على الحاجة إلى التعاون بين بلدان المنطقة وتحول ثقافة الصراع هذه في منطقتنا إلى ثقافة التعاون والحوار” بحسب تعبيره.