أمير قطر يبحث مع ظريف العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة

التقى أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة.

ووصل ظریف، مساء الاثنین، إلى الدوحة، في أول زیارة لمسؤول إیراني رفیع المستوى إلى قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية في الـ5 من يونيو/حزيران الماضي.

ووصل ظريف إلى الدوحة قادمًا من العاصمة العمانية مسقط، بعد زيارة استمرت يومًا واحدًا، أجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد ونظيره العماني يوسف بن علوي.

وكان أمير قطر جدد في كلمته، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في الـ19 من سبتمبر/أيلول الماضي، دعوته إلى “حوار بناء” بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.

وقال أمير قطر، في كلمته: “حرصًا على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، نجدد دعوتنا التي سبق أن أطلقناها من على هذا المنبر إلى إجراء حوار بناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، قائم على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأعلنت قطر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وعودة سفيرها إلى طهران في أغسطس/آب الماضي.