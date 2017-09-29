واشنطن تعترف بمقتل 50 مدنيًا في ضربات للتحالف الدولي بالعراق وسوريا

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في بيان، يوم الجمعة، أن 50 مدنيًا آخرين لقوا حتفهم في ضربات بالعراق وسوريا، ليصل العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلهم التحالف إلى 735 شخصًا منذ اندلاع الصراع في عام 2014.

وقال التحالف “إنه أجرى تقييمًا لما يصل إلى 185 بلاغًا عن ضحايا مدنيين في أغسطس/ آب الماضي، وتبين له أن القتلى الخمسين سقطوا في 14 حادثًا يراها وقعت بالفعل”.

ويقول التحالف الذي يقاتل داعش في سوريا والعراق: “إنه يبذل قصارى جهده لتجنب سقوط مدنيين”.

والإحصاء الرسمي للتحالف أقل كثيرًا من تقديرات تُصدرها منظمات مستقلة، حيث قالت جماعة إيروورز للمراقبة: إن 5486 مدنيًا قُتلوا في ضربات جوية للتحالف الدولي.