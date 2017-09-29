إصابة جنديين أمريكيين إثر ارتطام طائرتهما العسكرية بالأرض في سوريا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن جنديين أصيبا إصابات لا تهدد حياتهما، عندما ارتطمت طائرة عسكرية أمريكية بالأرض في سوريا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن طائرة من طراز أوسبري”ارتطمت بالأرض” لدى هبوطها.

وأصدر الجيش الأمريكي بيانًا لاحقًا، جاء فيه أن الجنديين نُقلا إلى منشأة طبية وخرجا بعد التأكد من أن إصابتهما غير خطيرة عقب الواقعة.

وأضاف البيان: “لم يصب ركاب آخرون أو طاقم الطائرة ولم تحدث أي إصابات أخرى على الأرض”.

وتتواجد القوات الأمريكية في سوريا خاصة في الشمال، في إطار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي تحارب تنظيم داعش، وتتلقى دعمًا جويًا أمريكيًا ضمن صفوف قوات التحالف الدولي.