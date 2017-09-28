تحسبًا لعودة داعش.. قوات “البنيان المرصوص” الليبية تعيد انتشارها بسرت

أعلنت قوات “البنيان المرصوص“، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن قوات تأمين سرت تقوم بإعادة الانتشار في مداخل ومخارج المدينة، شمالي البلاد.

وقالت القوات، في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، إن عملية إعادة الانتشار جاءت بعد تعزيز القوة العسكرية الموجودة، بقوات مساندة، ضمن خطة جديدة لتأمين وحماية المدينة.

تأتي الخطوة بعد شهر من بث تنظيم داعش المتشدد، مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، يظهر عملية انتشار ودوريات لعناصره بمنطقة أبوقرين (شمال غرب/ على الطريق بين مدينتي مصراتة وسرت)، ومحافظة الجفرة وسط ليبيا، بحسب التسجيل.

وبعد أيام من بث التسجيل، في 28 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، مقتل 17 من داعش إثر قصف جوي أمريكي استهدف معسكرًا لهم، قرب سرت.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أنه “بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، نفذت القوات الأمريكية، 6 غارات جوية” على منطقة صحراوية شمالي ليبيا.

وأضاف البيان بأن الغارة كانت مركزة واستهدفت معسكرًا لمسلحي التنظيم، على بعد 150 ميلًا، جنوب شرقي مدينة سرت، أسفرت عن مقتل 17 مسلحًا من التنظيم، وتدمير 3 مركبات (عربات) عسكرية تابعة له.