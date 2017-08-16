ليبيا.. زيارة قيادات البنيان المرصوص لقطر تحرج حكومة السراج

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قرارا يحظر بموجبه على جميع قادة وضباط الميليشيات التابعة لحكومته عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين بالداخل والخارج أو القيام بزيارات لبعض الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة مواضيع عسكرية “دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالجيش”.

جاء ذلك في بلاغ أصدره السراج، اليوم الأربعاء، تضمن “تحذيرًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين”، مؤكدًا بأنه “يحظر على جميع الضباط ارتكاب أية مخالفة لهذا البلاغ”.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن قرار السراج، جاء في أعقاب الزيارة التي قامت بها قيادات في عملية البنيان المرصوص التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق إلى قطر، التي تردد أنها تمت بغير موافقة السراج عليها.

وأكدت المصادر، أن زيارة قادة الميليشيات للدوحة، أحرجت كثيرا حكومة السراج داخليا وخارجيا، خاصة وأنها لم تبلغ بها من قبل، وإنما تابعتها عبر وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن زيارة آمر غرفة البيان المرصوص ومعاونيه للدوحة، تم الاعداد لها بالتنسيق بين قطر والميليشيات التي تمولها الدوحة بالمال والسلاح في طرابلس ومصراتة.

وأشارت المصادر، إلى هذه الخطوة لا تتماشي مع توجهات حكومة الوفاق، كما أنها تعكس ضعف الأخيرة أمام الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس وبعض مدن الغرب الليبي، وبالتالي جاء قرار السراج اليوم، محاولة لقطع الطريق على مثل هذه التصرفات، التي تحرج الرئاسي الليبي، وتجعل قادة الميليشيات يتصدرون المشهد السياسي، الذي يفترض أن يكون من اختصاصات السراج ونوابه.