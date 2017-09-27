حكومة الثني في ليبيا ترد على الحظر الأمريكي بمنع دخول الأمريكيين

أعلنت الحكومة المتمركزة في شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، عن أنها ستمنع دخول المواطنين الأمريكيين، بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليبيا ضمن حظر سفر جديد.

والحكومة التي يرأسها عبد الله الثني في شرق البلاد متحالفة مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق أيضًا، وتعارض حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا وتتمركز في طرابلس، غرب البلاد.

وقالت حكومة الثني في إعلانها للحظر إنها “ترد على تصعيد خطير يستهدف المواطنين الليبيين، ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تحاربهم قواتها المسلحة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر، مساء الأحد، قرارًا جديدًا يفرض قيودًا على دخول مواطني سبع دول لأسباب أمنية، بعد أن أخفقت حكوماتها في تلبية مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بتبادل المعلومات.

وإلى جانب ليبيا، تم إدراج كل من تشاد وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واليمن، ضمن قرار الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.