السودان.. استمرار النزوح من "ود مدني" وسط تقدم للدعم السريع

يستمر نزوح المدنيين من مدينة "ود مدني" وسط السودان إلى الجنوب، وسط قلق دولي من استمرار العنف في أحد "الملاذات القليلة المتبقية" للمدنيين.

وكانت المعارك وصلت، منذ يوم الجمعة الماضي، أطراف "ود مدني" التي بقيت إلى حد كبير في منأى عن القتال الذي اندلع، في 15 أبريل، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو.

بينما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع قامت بـ"نصب ارتكازات لها في حي الملكية شرق مدينة ود مدني"، عاصمة ولاية الجزيرة، والتي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم.

وأضافت الوكالة أن ذلك تزامن مع "تحليق الطيران الحربي فوق المدينة والقرى والبلدات الواقعة شمالها، وسماع أصوات انفجارات".

المجلس النرويجي للاجئين أعرب عن "قلق عميق إزاء الصراع المتصاعد على أبواب ود مدني ذات الكثافة السكانية العالية".

وفي بيان، وصف المجلس "ود مدني" بأنها "أكثر من مجرد مدينة أخرى تتعرض للهجوم، إنها واحدة من الملاذات القليلة المتبقية في السودان للمدنيين".

كذلك، أعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد)، في بيان، عن "قلق بالغ إزاء تجدد الصراع في ولاية الجزيرة"، داعية الطرفين المعنيين إلى "وقف الأعمال العدائية وحل النزاع من خلال الحوار".