السودان.. مدينة "ود مدني" على شفا كارثة صحية وإنسانية
حذرت اللجنة التمهيدية لنقـابة أطباء السودان من وقوع كارثة إنسانية في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة، عقب المعارك التي تدور فيها بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت اللجنة في بيان على موقع "فيسبوك" إن ود مدني التي كانت ملاذًا آمنًا لمرضى أمراض القلب والسرطان والكلى والحالات الطبية المستعصية، تقف الآن على شفا كارثة صحية وإنسانية، بعد اتساع رقعة الحرب ووصولها إلى المدينة.
وأوضح البيان أن مئات الآلاف من المرضى ممن نزحوا من مختلف ولايات السودان، بما في ذلك جرحى ومصابو الحرب، والمرضى في أقسام العناية المركزة، يواجهون الآن مصيراً مجهولاً بسبب نقص الدعم الصحي والموارد الطبية ونزوح الأطباء والكوادر الصحية إلى خارج مدينة ود مدني.
وأضاف: "نواجه حاليًا وضعًا حرجًا حيث أصبحت أغلب المستشفيات خاوية وغير قادرة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة، كما خرج مستشفى الجزيرة للطوارئ والإصابات عن الخدمة، وأغلق مركز مدني لأمراض وجراحة القلب، بعد أن أصبح مباشرة في مرمى نيران الاشتباكات العسكرية، وقد تتوقف الخدمة في باقي المستشفيات التخصصية حال تطورت الأوضاع العسكرية وما يصحب ذلك من انفلات أمني ونزوح من تبقى من الأطباء والكوادر الصحية".
وأشار البيان إلى أن ود مدني تأوي مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم الفارين من جحيم الحرب، ما يزيد من تعقيدات الأزمة الإنسانية القائمة.
ووجهت اللجنة الطبية نداء عاجلاً لإنقاذ أطفال دار الأيتام (المايقوما) الذين تم ترحيلهم من الخرطوم إلى ود مدني، وهم الآن في مرمى النيران، حيث يوجد 251 طفلاً و91 من الأمهات البديلات العاملات في الدار، جميعهم في وضع خطير ويحتاجون إلى مساعدة فورية، حسب البيان.
فرار 15 ألف شخص من ود مدني
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، عن فرار ما يقرب من 14 إلى 15 ألف شخص من محلية مدني الكبرى، وذلك خلال يومين من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المدينة.
وقال المكتب في بيان وصل "إرم نيوز" إنه "تم الإبلاغ عن غارات جوية خلال يومي "الجمعة والسبت"، في الأجزاء الغربية والشمالية والشرقية من ود مدني وعلى مقربة من قرية الشرفة بركات شمال المدينة، كذلك سمع دوي إطلاق نار في مناطق مختلفة من ود مدني".
وأشار إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة، في وقت يتزايد الذعر بين المدنيين في البلدة وشوهد الناس يغادرون سيراً على الأقدام، ولا يزال الوضع متوتراً ولا يمكن التنبؤ به".
وذكر البيان أن المحلات التجارية والأسواق لا تزال مغلقة منذ 15 ديسمبر الحالي، في ود مدني، بجانب إغلاق جسر حنتوب بشكل جزئي من قبل القوات المسلحة السودانية كإجراء أمني.
وكانت ود مدني بمثابة مركز للعمليات الإنسانية منذ اندلاع القتال في أبريل من هذا العام بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الإنسانية قلصت وجودها في ود مدني بسبب الوضع الأمني، وانتقل الموظفون إلى الدول المجاورة ليكونوا في وضع يسمح لهم بالعودة لمعالجة الأعباء الإنسانية المتزايدة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.