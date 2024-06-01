بعد مقتل "رئيسي".. ما دلالات التصعيد مع ميليشيا الحوثي؟

في تصعيد جاء كرد على ممارسات الحوثيين الأخيرة، أكثر من 16 قتيلا والأعداد في ازدياد على إثر ضربات أمريكية - بريطانية استهدفت 13 موقعا للحوثيين في اليمن، وهي الضربة الأمريكية الأولى منذ 3 أشهر.

تدمير 8 طائرات مسيرة للحوثيين في صنعاء والحديدة وتعز، هذه تفاصيل نتائج الغارات التي استهدفت مراكز عسكرية وأنفاقا للحوثيين، في عملية نوعية أجبرت سكان المدن على الفرار، وجاءت بعد يوم من إعلان الحوثيين تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفنا من بينها أمريكية في البحر الأحمر والمتوسط.

التصعيد سيد الموقف، والصد والرد حاضر في ملف يحتدم أكثر بين الطرفين منذ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وما قيل عنها "تعليمات إيرانية" للحوثيين بالتصعيد، لا سيما أن هذه الغارات ردت ميليشيا الحوثي عليها بعد ساعات عبر إعلانها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر الأمر الذي نفته أمريكا لاحقا.