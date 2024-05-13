من هو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

تتجه الأنظار نحو الكويت، بعد صدور مرسوم أميري يعلن عن تشكيل حكومة جديدة تضم 13 وزيراً، وفي قمة هذه الحكومة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح .. فمن هو رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

الشيخ أحمد هو الابن الخامس للشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح .. قادم من خلفية أكاديمية اقتصادية ومالية، إلى جانب كونه مخضرماً في العمل الحكومي من خلال شغله للعديد من الحقائب الوزارية.

من مواليد عام 1952، وقد أكمل دراسته الجامعية بتخصص تمويل البنوك والاستثمارات، عام 1976، في جامعة "إلينوي" في شيكاغو في الولايات المتحدة.

بدأ حياته المهنية في المركز المالي الكويتي حتى عام 1978، وانتقل بعدها إلى البنك المركزي حتى عام 1987، ومن ثم شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان حتى العام 1998.

دخل الشيخ أحمد الحكومة الكويتية للمرة الأولى عام 1999، عندما تم تعيينه وزيرا للمالية، ووزيرا للمواصلات.

تم اختياره لحقيبة المواصلات ذاتها في حكومة العام 2001، فيما تم تعيينه في حكومة 2003، وزيرا للمواصلات، ووزيرا للتخطيط، ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

وفي العام 2005، شغل الشيخ أحمد حقيبتي المواصلات والصحة في التشكيل الحكومي، قبل أن يتم تسليمه مجددا حقيبة الصحة فقط عام 2006، قبل أن يغادر التشكيل الحكومي في العام التالي خلال استقالة الحكومة.

لكنه عاد للحكومة عام 2009 عبر حقيبة وزارة النفط، ليتم تعيينه مجدداً في العام ذاته وزيرا للنفط، ووزيرا للإعلام حتى العام 2011.

غاب الشيخ أحمد عن التشكيل الوزاري حتى العام 2021، عندما عاد للعمل الحكومي، من خلال تعيينه رئيسًا لديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم اختياره لتشكيل الحكومة ..